Божидар Божанов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Според Божанов КПК в настоящия си вид не изпълнява ефективно функциите си и следва да бъде закрита. Той отправи и призив към ГЕРБ да подпишат искането за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.
По думите му разследващите функции трябва да преминат към следствието.
"Много важно: оперативните дела, които според проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, да минат през комисия, която да установи дали има компромати, използвани само за шантаж, или материали, които могат да послужат за наказателно преследване", заяви той и обяви, че случаите, по които работи в момента КПК ще бъдат разпределени на други институции.
Божанов коментира и темата за машинния вот ден след като вчера се проведе протест с искане за 100% гласуване с машини на предстоящите предсрочни избори.
"Машините за гласуване не могат да бъдат манипулирани", каза той.
"Ние призовахме ЦИК да направи публично тестване на машините, който твърди, че може да го манипулира, да отиде и да го покаже", допълни и обяви, че изборите през 2021 година са били най-честните.
Незнам
преди 1 ч. и 52 мин.
Е...щом ала бала е честно, ясни сте вече на ВСИЧКИ!
