Божидар Божанов по казуса с промените в Изборния кодекс и политическите сблъсъци по темата.
От "Продължаваме Промяната - Демократична България" организират утре нов протест от 18:00 часа в т.н "Триъгълник на властта" на тема "За провеждане на честни и свободни избори". Божанов обясни какво налага провеждането на този протест.
"Протестът е за това да не позволим отново да бъдат освинени изборите, защото освен, че няма заявена подкрепа за 100% машинно гласуване в парламента, виждаме нещо друго- виждаме в доклада по другия законопроект, който предложихме, ясна заявка, че управляващите ще вкарат в 12 без 5 оптични скенери", каза той.
Божанов определи това предложение като "тактическа маневра" на Делян Пеевски и Бойко Борисов с цел да бъдат махнати сегашните машини, които по негови думи им пречат да си купуват гласове.
"Слагането на оптични скенери е рисково да бъде сложено толкова бързо и не е гарант срещу купения вот", каза той.
В доклада на комисията пише, че ще има само един печат. Двата печата гарантират, че такава нишка няма да има, добави Божанов.
"Това, което правят с желанието си да вкарат такива скенери, е купуването на гласове да продължи в максимална степен" обяви Божидар Божанов.
