нищото етническата карта, твърдейки, че някой дели гражданите. Нищо подобно. На протеста беше казано следното: "единственото разделение е на "грабещи" и "грабени". Това написа съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов във Facebook.
"Това значи, че Пеевски е отчаян. Протестът го прати в ъгъла. Не сработиха и провокациите. Днес се видя и страхът в очите му. Трябва да продължим напред, за да доведем нещата докрай. Оставка и избори", пише още Божанов.
Божидар Божанов: Пеевски е отчаян, протестът го прати в ъгъла
© Булфото (архив)
Още по темата
/
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
03.12
Изтеглят Бюджет 2026
03.12
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
03.12
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
03.12
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Лазар Радков успя да помогне на хора, пострадали на протеста в София
03.12
Актьорът Стефан Попов: Бой до дупка, докато не се превърнем в европейската държава, за която всички мечтаем
03.12
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
03.12
Още от категорията
/
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
03.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
03.12
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
03.12
"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Разказът на Симеон, задържан с 30 хил. лева в нощта на протестите...
22:01 / 03.12.2025
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха под...
20:57 / 03.12.2025
И днес протести срещу правителството в няколко български града
20:56 / 03.12.2025
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
20:06 / 03.12.2025
Иван Горанов, експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд...
19:13 / 03.12.2025
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обеща...
19:12 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.