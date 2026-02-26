Божидар Божанов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Коментарът на Божанов идва във връзка с изявлението на Мирослав Рашков, на който вчера с указ от президента му бяха прекратени правомощията като главен секретар на МВР. Днес Рашков заяви, че "причината, заради която си тръгва от МВР, е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила в НС".
"Това доказва нашите съмнения, които имаме от самото начало, че той е прокси на Делян Пеевски", каза Божанов и допълни:
''Днес той ръси обвинения, че едва ли не служебният кабинет щял да замита случая ''Петрохан" и всякакви други глупости. Много ясно сме заявили, че цялата информация за случая ''Петрохан" трябва да бъде разсекретена и изпратена до Народното събрание, а после и предоставена на българския народ".
Божанов допълни още, че мнозинството, което е избрало Рашков за гл. секретар на МВР, блокира процедурата по разсекретяване на цялата информация по случая "Петрохан".
"Пеевски вижда, че неговите инструменти гърмят, защото служебният кабинет си върши работата", каза Божанов.
Божидар Божанов: Рашков изпрати до медиите пищовите, които не успя да прочете вчера
© ФОКУС
