ЗАРЕЖДАНЕ...
Британските инвестиции у нас минават 2.6 млрд. евро
©
"България е много ценен и важен партньор за нас в много различни сфери, по-важен от всякога, защото сме съюзници в НАТО и заедно подкрепяме Украйна“, заяви Н. Пр. Копси. През днешния ден е той провел срещи с местната власт и бизнеса. "Удоволствие е да бъда в този прекрасен град. Русе е град с дълга и горда история – от древнотракийско селище през важно римско дунавско пристанище до значимия град Русчук по време на Османската империя и по-късно Малката Виена. Русе е врата към Централна Европа“, допълни посланикът на Великобритания в страната ни. През следващата година със съдействието на Общинската администрация се предвижда да се проведе изложба, посветена на британската роля в Априлското въстание и по-точно на британския министър-председател Уилям Гладстон и на ролята на британска демокрация. Посланикът подчерта и сътрудничеството с Регионалния исторически музей. Не по-малко
внимание Н. Пр. Копси отдели на дългата история на търговско сътрудничество между двете държави.
На събитието присъстваха още народните представители Георги Кръстев и Атидже Вели, кметът Пенчо Милков и неговия заместник Златомира Стефанова, както и редица представители на държавната власт, академичната общност, бизнеса и медиите. "Русе е гостоприемен град, тук има много активни и енергични хора, споделящи еднакви ценности за силна Европа“, посочи кметът. От своя страна регионалният представител на Британско-българската бизнес асоциация Пламена Гагова, която има съществена заслуга за реализацията на днешното събитие сподели, че от нейната организация ще продължат да работят за развитието на бизнеса, като акцент ще бъде поставен върху възможностите пред младите хора.
През утрешния ден посланик Копси ще се срещне с британски студенти, изучаващи медицина в Плевен. По последни данни българската общност във Великобритания надхвърля 300 000 души. По данни на Министерството на икономиката и индустрията търговският стокообмен между двете държави за 2024 година възлиза на над 1095.9 млн. евро. Водещо място в износа от България заемат семената от слънчоглед, хлебарски, тестени сладкарски и бисквитни продукти, пръти и профили от мед, медикаменти и др. Обратно България внася най-много турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, превозни средства и алкохол.
Още от категорията
/
Десислава Калчева: Това дали данък "Сгради" ще увеличи актуализацията на данъчната оценка ще се зависи от това за коя е общината
20:34
Румен Радев: Авторитетът на България в областта на компютърните науки и информатиката се гради на посветеността и постиженията на поколения учени
19:35
Костадин Костадинов: Когато имаш такива безличности начело на държавата, такова ще е и състоянието й
19:34
Предупреждение за значителни валежи в Разградско: Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения
18:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.