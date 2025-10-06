Над 2.6 млрд. евро е сумарната стойност на британските инвестиции в България към края на 2024 година, стана ясно от прием на извънредния и пълномощен посланик на Великобритания в Република България. Събитието се проведе тази вечер в хотел "Дунав Плаза“ в Русе. Сред гостите на събитието беше и областният управител Драгомир Драганов, който посочи, че сътрудничеството между двете страни е от стратегическо значение. Като ключов приоритет той открои търговията, но също така посочи и ролята на съвместната дейност в сферата на сигурността. Областният управител посочи още, че като партньор в НАТО, Великобритания има водеща функция за гарантиране за сигурността, стабилността и общите ценности, които обединяват държавите от евроатлантическото пространство. "Партньорството между България и Великобритания е изградено върху основите на доверие, взаимно уважение и споделени ценности. През годините нашите две държави доказаха, че когато усилията се обединят, резултатите са устойчиви и ползотворни“, допълни областният управител. Той предложи на първия дипломат на Великобритания в София да организира среща с всички кметове от региона, на която да бъдат обсъдени възможностите за насърчаване на инвестициите и културния обмен. При среща по-рано през деня Драганов запозна посланик Копси с инвестиционния профил на региона."България е много ценен и важен партньор за нас в много различни сфери, по-важен от всякога, защото сме съюзници в НАТО и заедно подкрепяме Украйна“, заяви Н. Пр. Копси. През днешния ден е той провел срещи с местната власт и бизнеса. "Удоволствие е да бъда в този прекрасен град. Русе е град с дълга и горда история – от древнотракийско селище през важно римско дунавско пристанище до значимия град Русчук по време на Османската империя и по-късно Малката Виена. Русе е врата към Централна Европа“, допълни посланикът на Великобритания в страната ни. През следващата година със съдействието на Общинската администрация се предвижда да се проведе изложба, посветена на британската роля в Априлското въстание и по-точно на британския министър-председател Уилям Гладстон и на ролята на британска демокрация. Посланикът подчерта и сътрудничеството с Регионалния исторически музей. Не по-малковнимание Н. Пр. Копси отдели на дългата история на търговско сътрудничество между двете държави.На събитието присъстваха още народните представители Георги Кръстев и Атидже Вели, кметът Пенчо Милков и неговия заместник Златомира Стефанова, както и редица представители на държавната власт, академичната общност, бизнеса и медиите. "Русе е гостоприемен град, тук има много активни и енергични хора, споделящи еднакви ценности за силна Европа“, посочи кметът. От своя страна регионалният представител на Британско-българската бизнес асоциация Пламена Гагова, която има съществена заслуга за реализацията на днешното събитие сподели, че от нейната организация ще продължат да работят за развитието на бизнеса, като акцент ще бъде поставен върху възможностите пред младите хора.През утрешния ден посланик Копси ще се срещне с британски студенти, изучаващи медицина в Плевен. По последни данни българската общност във Великобритания надхвърля 300 000 души. По данни на Министерството на икономиката и индустрията търговският стокообмен между двете държави за 2024 година възлиза на над 1095.9 млн. евро. Водещо място в износа от България заемат семената от слънчоглед, хлебарски, тестени сладкарски и бисквитни продукти, пръти и профили от мед, медикаменти и др. Обратно България внася най-много турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, превозни средства и алкохол.