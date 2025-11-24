Сделките с недвижими имоти в България продължават да се увеличават, показват данните на брокерските компании за третото тримесечие на 2025 година. За периода са регистрирани близо 57 600 покупко-продажби, което е около 7% ръст спрямо миналата година.Все повече местни жители насочват спестяванията си към имоти."Повишението идва основно от инфлацията, нарасналите разходи за труд и материали, както и от увеличеното търсене“, пояснява пред БНТ Мартин Кацарски, брокер на недвижими имоти.По думите му пазарът постепенно се насочва към успокояване, като след Нова година се очаква по-ниска активност от страна на купувачите."Цените достигнаха определен предел. За да продължат да растат, трябва да бъдат подкрепени от по-високи доходи и по-висок стандарт на живот“, допълва Кацарски.В момента, например, квадратният метър в Благоевград се продава между 900 и 1600 евро, а в идеалния център офертите достигат до 2000 евро.Специалистите прогнозират, че през следващите месеци може да има леко забавяне на пазара, но не и реален спад в цените.