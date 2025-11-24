Брокер: Цените на имотите достигнаха своя предел
Все повече местни жители насочват спестяванията си към имоти.
"Повишението идва основно от инфлацията, нарасналите разходи за труд и материали, както и от увеличеното търсене“, пояснява пред БНТ Мартин Кацарски, брокер на недвижими имоти.
По думите му пазарът постепенно се насочва към успокояване, като след Нова година се очаква по-ниска активност от страна на купувачите.
"Цените достигнаха определен предел. За да продължат да растат, трябва да бъдат подкрепени от по-високи доходи и по-висок стандарт на живот“, допълва Кацарски.
В момента, например, квадратният метър в Благоевград се продава между 900 и 1600 евро, а в идеалния център офертите достигат до 2000 евро.
Специалистите прогнозират, че през следващите месеци може да има леко забавяне на пазара, но не и реален спад в цените.
