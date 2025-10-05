Цените на имотите в големите градове имат потенциал да достигнат средни стойности от 4000 до 5000 евро на квадратен метър в бъдеще. Това прогнозира Стоян Гочев, брокер и собственик на два офиса на RE/MAX City в България, по време на изложението EXPO MOITEPARI 2025, който се проведе в Интер Експо Център.Гочев представи сравнителен анализ на българския имотен пазар спрямо държавите от еврозоната. Един от ключовите фактори, според него, е растежът на брутния вътрешен продукт (БВП). Ако икономическият ръст у нас се задържи над 3%, България ще може да запази най-ниските данъчни нива в еврозоната. Това от своя страна би привлякло повече европейски компании и инвестиции, което допълнително ще стимулира пазара на недвижими имоти."Ако не се децентрализира плътността на БВП, разликата между цените на имотите в София и останалата част от страната ще продължи да расте“, предупреди експертът, давайки пример, че столицата генерира около 200% повече БВП спрямо средното за другите градове у нас.Други определящи фактори са нивата на инфлация (по-високи от средното за еврозоната) и безработица, която в София е практически отрицателна – факт, който увеличава търсенето на жилища.Средната цена за ново строителство в София в момента е около 2600 евро/кв. м – значително под стойностите в други европейски градове. За сравнение:В Мюнхен , цената достига 11 332 евро/кв. м при средна заплата от 3364 евро; във Виена – 9000 евро/кв. м при заплата от 2800 евро; в Прага – 7000 евро/кв. м при заплата от 1800 евро."София е единствената европейска столица, където средностатистически човек може да изтегли кредит и да си купи жилище – нещо, което вече почти не е възможно в еврозоната“, подчерта Гочев.Той добави, че в рамките на 10 години ситуацията може да се промени и покупката на имот със стандартна работна заплата ще стане почти невъзможна.По думите на Гочев, цените на имотите у нас растат два пъти по-бързо от тези в други европейски икономики. Ако в миналото един имот удвоява стойността си за около 20 години, сега това се случва за 4–5 години."Парите започват да се обезценяват в контекста на недвижимите имоти. Рискът е цените да стигнат 4000 – 5000 евро/кв. м. Тогава пазарът вече няма да зависи от доходите на българите“, коментира експертът, цитиран от БТА.В рамките на събитието Георги Канайков, директор "Консултантска мрежа“ в Creditland.bg, изтъкна, че с влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. може да се очаква плавно покачване на лихвите по новите ипотечни кредити. За вече сключените договори промяна не е предвидена, тъй като законово приемането на еврото не може да бъде причина за увеличение на лихвените проценти.Председателят на Националното сдружение "Недвижими имоти“ Александър Бочев представи проектозакон за регулиране дейността на брокери и агенции. Сред предложенията са: създаване на публичен регистър на брокери и агенции; образователен ценз за упражняване на професията; задължителна застраховка "професионална отговорност“; и нова браншова структура за разглеждане на жалби и сигнали от потребители.