Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES, коментира пред Dir.bg тенденциите в големите градове, движението на цените, поведението на купувачите и очакванията след реалното въвеждане на еврото.
"В първите месеци на 2025 г. пазарът беше изключително силен – всички налични имоти се изкупуваха почти ударно. Това бе стимулирано от очакваното решение за присъединяване към еврозоната,“ обяснява Стойкова.
След официалното потвърждение на 8 юли 2025 г. обаче, пазарът се успокои, а сделките намаляха. Причината – резкият скок в цените през първото полугодие, когато собствениците и инвеститорите увеличиха офертните цени. Това отблъсна част от купувачите, които започнаха да изчакват по-разумни предложения.
"В момента и купувачи, и продавачи изчакват. Едните – да видят по-изгодни оферти, а другите – да проверят дали високите цени ще намерят купувач, тъй като преди влизането на еврото никой не бърза да продава,“ допълва тя.
Една от положителните тенденции е нарастването на чуждестранния интерес към български имоти, особено след новината за евро. И местни, и чуждестранни купувачи търсят предимно изгодни имоти, дори и не в перфектно състояние.
Новото строителство остава хит и през 2025 г., но високите цени и недостигът на предлагане насочват купувачите към алтернативи – например нови комплекси в градовете около София, които съчетават удобства и възможност за ежедневни пътувания до столицата.
2025 г. се оказа "годината на Варна“ – морската столица води по ръст на цените (над 20% на годишна база) и по обем сделки. Силно се търсят и селски къщи, подкрепени и от чуждестранни купувачи. Морските и ски курортите също запазват стабилно търсене, като Банско се отличава с активност през летните месеци. Основното предизвикателство в тези райони остава недостигът на предлагане.
Лихвите остават основният фактор за движението на пазара, но към тях се добавят и растящите доходи, инфлацията и предстоящото въвеждане на еврото. Сделките с кредит вече са около 60% и тенденцията е към увеличаване, тъй като лихвите са ниски. При ваканционни и селски имоти преобладават покупки със собствени средства.
Влияние на геополитическата и икономическата несигурност
"Всичко оказва влияние – от индивидуалните и корпоративни настроения до общата несигурност в икономиката. При несигурност хората се ориентират към сигурни активи, каквито са имотите и златото,“ коментира Стойкова.
Очаква се преосмисляне на позициите на продавачите. "2025 г. ще приключи с ръст на цените между 15 и 20%, но след въвеждането на еврото ситуацията ще се успокои и пазарът ще се върне в нормален режим на предлагане,“ прогнозира Стойкова.
