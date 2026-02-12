Животът под наем често излиза по-изгодно от покупка с кредит, казва брокерът Димитър КалайджиевОчаква ли се понижение на цените на имотите през 2026 г.? Подходящ ли е моментът за покупка сега или е по-разумно да се изчака? И какво трябва да проверяваме най-внимателно при сделка? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря финансовият анализатор и брокер на недвижими имоти Димитър Калайджиев."Не мисля, че през 2026 г. ще има реално понижение на цените. Имотният пазар е инерционен и бавен - това не е биткойн или злато, които могат да паднат рязко. При имотите има време да се подготвиш, а реалното отражение идва със закъснение“, посочва Калайджиев.По думите му, ако 2026 г. се окаже по-слаба като брой сделки и потребление, по-осезаема ценова корекция е по-вероятно да се прояви през 2027 г. "Официална корекция — такава имам предвид. Но вече има нещо ново: продавачите са склонни на отстъпки. Говорим за 10–15% от офертната цена — нещо, което миналата година беше немислимо“, казва той. Според него купувачите са станали по-уверени в преговорите и все по-често предлагат по-ниски цени, а продавачите проявяват повече несигурност и са готови да сключват сделки на по-ниски нива, за да не "изпуснат момента“.Калайджиев отбелязва още, че към момента животът под наем често излиза по-изгодно от покупка с кредит. "Наемите все още са много по-евтини от кредита. Двустайният като покупка може да излезе 200-210 хиляди евро с ремонт и разходи. Ако е на 100% кредит, вноската може да е 1300-1400 евро. Същият апартамент можеш да наемеш за 650-700 евро“, обяснява той.Според него покупката има смисъл при определени условия. "Ако имаш 30-40% самоучастие и стабилен доход - тогава покупката може да е разумна. Но трябва да можеш да си я позволиш. Не купувай само защото "ще поскъпне". Купувай, ако нуждата ти го диктува и ако вноската не ти изяжда живота“, допълва експертът.Брокерът напомня и нещо важно за ипотеките у нас: средно се изплащат за 12–14 години. "Това, че ги теглиш за 30 години, не означава, че 30 години ще ги плащаш. Хората го правят, за да им е по-ниска вноската. Това е инструмент за ликвидност, не присъда за 30 години“, казва той.Накрая Калайджиев подчертава, че инвестицията в имот рядко е губеща, когато е направена с подготовка и дългосрочен хоризонт. "Печалбата при инвестирането е дългосрочна. Ако не продаваш в грешния момент, трудно губиш. Проблемът е, че неподготвените влизат и после са принудени да продават спешно — тогава губят пари. А който може да държи — живее, отдава под наем и изчаква цикъла да се върне", пише businessnovinite.bg.