Брокери: Квартира тук за 200-300 лв.? Забравете! Пригответе поне 500!
"Цените във "Възрожденци“ започват от 500 лева. И дори при такива числа е трудно да се намери жилище под наем“, споделят брокери, пише 24rodopi.bg.
500, 700, че дори 800 лева за жилище под наем в Кърджали - подобни десетки оферти в последните години.
В началото на годината наемите за напълно обзаведени тристайни апартаменти, ново строителство във "Възрожденци“ бяха свалени до 350 лева на месец, но към момента – ръст и там.
"Доколко и подобна цена се вписва в кърджалийската действителност, е друга тема. Предвид на това, че областният град не е в челото в страната по атрактивни възнаграждения“, коментират брокери.
