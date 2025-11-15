Брутален инциодент е станал тази сутрин на АМ "Тракия". Движението на автомобили близо до разклона за Стара Загора е напълно спряно.Пътнотранспортното произшествие е между два автомобила. По първоначална и непотвърдена информация има загинали.От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават:Временно е ограничено движението при км 208 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради ПТП. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия".