Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно
Пътнотранспортното произшествие е между два автомобила. По първоначална и непотвърдена информация има загинали.
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават:
Временно е ограничено движението при км 208 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради ПТП. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия".

Актуални теми
napalma
преди 42 мин.
Как е възможно посред зима, когато движението е доста рехаво, не като лятото, да се трепят, като пилци малоумните същества.Как не се научи да шофира българина не знам, все едно и също, зиме, лете ,пролет, няма почивка. Жалко за погубените животи.
