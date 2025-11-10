Специализантът във ВМА умишлено прегази куче с колата си в София и го остви да умре. Това ставо ясно от множество публикации в социалните мрежи.На видеото се вижда как водачът излиза на бавен ход и прегазва кучето, което е легнало на тротоара. Когато гумата е върху кучето, шофьорът слиза от колата, поглежда агонизиращото животно, качва се обратно в колата и преминава през него.Жената, публикувала видеото споделя, че лекарят я е молил да не бъде разпространявано."Докторът помоли да не даваме гласност, защото 10 години се бори за кариерата си в София. И накрая предложи да пием каже и да си поговорим", обяснява жената в социалните мрежи.Друга дама, жителка на квартала, разпространила кадирите пише:На 09.11.2025 г., нашето любимо куче Мая, което живееше и радваше всички съеди и децата от ж.К. Разсадника, ул. Пчиня 18, бе умишлено прегазено от човек зад волана на Volkswagen Passat.Мъжът е от Северна Македония и се казва Ненард Цоневски, съобщават от Фондация Македония. От фондацията казват още, че извършителят е признал пред органите на реда, че е сгазил кучето нарочно."Очакваме обвинение и ефективна присъда за тази нечовешка постъпка. Отново напомняме, че възпитанието в Северна Македония е далеч от човешкото и там кучета се убиват умишлено и за удоволствие на разни изроди всеки ден ! Те пренасят своето нечовешко възпитание и в нашия свят. И това е резултатът. Брутално прегазени кучета - нарочно. Кучето е починало мъчително. Лицето е направило самопризнания пред 3-то районно управление София - търсете тях за подробности дали има обвинение за престъпника и дали е задържан!", пишат още те.