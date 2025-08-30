Сподели close
Тежко задръстване се е образувало в района на Кресна на АМ "Струма" заради катастрофа.

Тапата е в посока ГКПП "Кулата" - "Промахон". Колите не помръдват. 

Към този момент не се съобщава за пострадали.

Шофирайте внимателно!