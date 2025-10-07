Сподели close
Километричното задръстване на АМ "Тракия" продължава, съобщават редовни читатели на "Фокус". По техни думи колоната е дълга 25 километра.

Тапата е в района на Ихтиман. По информацията, с която разполагаме - има катастрофа в района на Вакарел на магистралата.

Колите се движат бавно в колона. "Въобще не тръгвайте по "Тракия" - дъжд на Вакарел посока София, аварирал камион в дясна лента на ремонта. Посока Пловдив всички намалят с 5-10 км/ч, за да видят камиона и се образува огромна тапа…", съобщават читателите ни.

Шофирайте внимателно!