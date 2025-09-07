ЗАРЕЖДАНЕ...
Бъдеща лекарка продава зеленчуци на пазара, за да се издържа
Докато се подготвя за тежките изпити по анатомия и други дисциплини, тя работи на пазара във Видин, където продава зеленчуци от семейното стопанство в село Капитановци.
Историята ѝ започва от една сбъдната по мечта на нейната баба, която е искала да стане лекар, но не е имала възможност. С времето желанието на бабата се превръща и в нейна лична цел.
Анна-Мария израства сред нивите и работата на полето. Родителите ѝ се занимават със земеделие повече от 25 години – произвеждат домати, пипер и зеле.
"Още от малка помагах – първо носех кофи и касетки, после започнах да бера и копая“, споделя тя.
Въпреки трудностите, младата студентка не се отказва от професията, която е избрала. Надява се условията за младите лекари в България да се подобрят и да не се налага да работят на няколко места, за да свързват двата края.
"Мисля да остана в България. Семейството и родното село ми носят спокойствие, което не бих заменила“, казва Анна-Мария пред bTV.
Освен упоритост и оптимизъм, младата бъдеща лекарка е наследила от своята баба и най-важните житейски уроци – да не лъже, да не краде и никога да не казва "не мога“.
