Затруднено е движението по главния път София - Варна. Причината е катастрофа между товарен автомобил и трактор. Произшествието е станало рано тази сутрин - около 6:00 часа в района на разклона за село Добри дял, съобщава за ФОКУС Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново.
За щастие пострадали няма. Нанесени са сериозни материални щети.
Екипи на полицията регулират движението в едната лента.
