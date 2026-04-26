Затруднено е движението по главния път София - Варна. Причината е катастрофа между товарен автомобил и трактор. Произшествието е станало рано тази сутрин - около 6:00 часа в района на разклона за село Добри дял, съобщава за ФОКУС Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново.

За щастие пострадали няма. Нанесени са сериозни материални щети.

Екипи на полицията регулират движението в едната лента.