Празникът на жените Осми март се превърна в истинска вакханалия на търговски страсти, в която продавачите на цветя следват максимата "Ден година храни“. Това е изводът, който може да се направи след проверка на "Телеграф“ на пазара за цветя в страната в навечерието на международния празник. Желаещите да зарадват любимите си трябва да предвидят баснословни суми, като най-сензационно звучи букет от червени рози за 117 евро, който се предлага в цветарски магазин в Благоевград. "Март“ е значително по-щадящ към джоба на влюбения с 6 червени и една бяла роза за цена от 42 евро. Следват ги предложения от композиции с хризантеми - от 30 евро.Кутия с микс цветя е само 80 евро, но има и различни съчетания, за които можеш да избираш да платиш между 60 евро до 110 евро. Въпреки това пред магазините за цветя се извиват опашки, а китки купуват и млади, и стари, и жени, и мъже.Цените на букетите са същите спрямо миналата година, но в евро. 100% е увеличението, защото цветята идват основно от Нидерландия, дори и вносът на рози от Еквадор пак минава през борсата в Нидерландия, коментира собственик на цветарски магазин в столицата в района на Южния парк. Български цветя на пазара на практика няма, масово са затворили оранжерии нашите производители, останали са малко парници предимно в селата до Пловдив, но те произвеждат предимно саксии за балкони, допълни той.Като цяло цените в столицата и тези в големите градове са едни и същи, защото източникът на доставка е един и същи - Нидерландия. Стръкче лале върви по 1,50 евро, както и зюмбюлът на стрък. На лалетата не съм вдигал цените, защото е срамно да струва толкова много, на розите цената е 50 евроцента по-висока от миналата година, но това е за моя сметка, тоест намалявам печалбата си, обясни собственикът. В Благоевград обаче лалетата и зюмбюлите, които излизат най-изгодно, бройката струва между 2 и 3 евро и са по-скъпи от софийските. Червените рози гонят цена от 4-5 евро за брой, но няколко дни преди празника са стрували 3,00-3,50 евро.Във Варна положението не е по-различно, но за сметка на това в хипермаркетите може да се открие класическа червена роза на цена от 1,49 евро, докато по пазарите цената й е от 3 до 5 евро. Зюмбюлите в големите магазини вървят по €2,99, а по пазарите за 5 евро, пъстър букет от 15 лалета там се продава за €5,99, а на пазара за цветя брой лале върви по 1 евро. Изборът в големите хипермаркети се допълва от разнообразие от саксийни растения – орхидея Фаленопсис в керамична саксия за €8,49, гербер за €2,99 и Bon Via Flora роза саксия за €2,55. Същите китки по пазарите за цветя в града се търгуват почти двойно. В Русе осезателно цените са поскъпнали за празника в сравнение с миналата година.Така например клонче орхидея през 2025 г. се е внасяла у нас за 23-24 лв. (приблизително 12 евро), а сега – за 36 лв. (18,40 евро).Обяснението за космическите цени на китките е, че Нидерландия е вдигнала цените тази година. Любопитно е да се чуе, че собственици на цветарски магазини на "Витоша“ в кв. "Иван Вазов“ в София пък твърдят, че цените на доставчиците са същите като миналата година, а самите те не са ги променяли от 2024 г. Пак според тях по-скъпи са българските цветя, доколкото ги има, защото на производителите им излиза по-скъпо отглеждането. "А те са най-истински и живи“, спонтанно посочиха вазите с ароматни фрезии и ириси продавачите.Други техни колеги пък разказаха, че много българи пътуват до Гърция и оттам карали китки, които предлагат за български. Това обаче излизало изгодно само за големи доставчици, защото сметката не излизала, ако отидеш само с една кола.Българските производители на цветя са запазили почти същите цени от миналата година, за да устоят на конкуренцията на веригите. "Ние сами си отглеждаме лалетата в оранжерии. Миналата година лалето при нас беше 3 лв., сега е 1,50 евро. На вносните цветя няма как да задържим цените, ние самите ги купуваме по-скъпо“, обясни Теодора Иванова, която е производител и от години продава цветя на едно от пазарчетата в Русе.Малките обекти все по-трудно удържат на конкуренцията на големите вериги. Букет от 7 лалета във веригите се продава за 2,49 евро, а само едно лале в цветарски магазини на Русе струва 1,79 евро."Не можем да се борим с тази конкуренция. Вижте, тук от 9 павилиона преди сега работят само три. Как да вдигна цените? Тогава пък съвсем никой няма да се спира“, казва продавачка на цветното пазарче в близост до Операта и църквата "Света Троица“. Оборот правели, когато в храма имало тъжен ритуал.Вместо саксия обеци"По-добре е да купя някакъв хубав подарък, отколкото да дам куп пари за цветя. Ще взема на съпругата си сребърни обеци, които струват 50 евро, а не да дам толкова пари за букет“, сподели Кирил Стоянов от Благоевград. В магазините за златни и сребърни бижута опашките са големи. Много мъже предпочитат да зарадват любимата с такъв подарък и с по една роза от 4-5 евро.