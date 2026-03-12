"Булгаргаз" предлага по-висока цена на природния газ за април
За месец март беше утвърдена цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh, което означава, че цената за април, предложена от "Булгаргаз", е с приблизително 5% по-висока от тази за март.
Трайчо Трайков: Южният газов коридор се утвърждава като ключов фактор за стабилността на България и Югоизточна Европа
03.03
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
09.12
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Българка, живееща в Израел: При тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият. Положението е много, много тежко
08:45
Мая Манолова: Хората нямат избор - или си плащат двойните сметки, или ще се осветляват на свещи
11.03
Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
11.03
Международен анализатор: Целта на операцията срещу Иран е ликвидирането на ядрената му програма, а не смяна на режима
10.03
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
ЕП: Северна Македония да спазва договора за приятелство с Българи...
22:56 / 11.03.2026
Производството на мед в България намаля с близо 8% само за година...
22:13 / 11.03.2026
