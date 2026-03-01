Българи, блокирани в Дубай: Няма информация дали ще има коридор
По думите им все още нямат информация как ще бъде осъществено прибирането им.
"Коридор няма да има, да не се надяваме на това. Единственият шанс за излизане е през Оман, гр. Салала, там летището работи (все още), но е на 13 часа път от Дубай и не е сигурно дали има полети без прекачвания през забранените зони. След като не могат да организират коридор, да бяха организирали автобуси и да извозят всички българи до Салала, след което да изпратят самолет/и от България. Търсете съдействие от другите посолства на европейски държави в ОАЕ, защото те вече организират евакуация на техните граждани", пише една от потърпевшите в група в социалната мрежа.
Друг пътуващ, който е блокиран пише: "Регистрирайте се в пътувам за, казаха че уж ще се свържат с всички български граждани при евентуална евакуация. Ако имате хубава застраховка би трябвало да ви възстановят парите при удължено оставане тук, което е най-малкият проблем в случая. Да се надяваме, че нещата ще се успокоят в близките няколко дни".
По-рано служебният премиер Андрей Гюров отправи спешно послание и предостави важни контакти към българските граждани, намиращи се в Близкия изток.
