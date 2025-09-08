ЗАРЕЖДАНЕ...
Българи чакат с часове на летището в Ханя, след инцидент със самолет, издадени са им ваучери за храна и вода
© bTV
Лентата, която товари багажа, е ударила самолета. Пилотът е казал, че не могат да излетят за София, разказаха за bTV пътници.
Самолетът е трябвало да излети в 15:55 ч. и да пристигне в 17:30 ч., сочи информацията във Flightradar.
"На таблото има надпис, че самолетът ще излети в 21:30 ч., но това не е потвърдено от компанията. Няма екипаж или представител на "Райънеър“, разказа българка.
По думите ѝ на пътниците са издадени ваучери за храна и вода.
Според информацията във Flightradar се предполага самолетът да излети в 21:15
Още по темата
/
Още от категорията
/
Жена за колата, забила се жилищна кооперация в Асеновград: Все едно имаше земетресение, много силен трясък, леглото ми се разклати
22:58
Над 5500 нарушения за 40 часа: ТОЛ камерите продължават да засичат нарушители, ето къде са най-много
21:01
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
18:56
В много училища и детски градини продължават да изискват хартиени бележки за началото на учебната година
17:08
Желязков за думите на Радев: В политиката метафорите трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент
17:07
Диана Русинова: Участъкът, при който загина един човек и две деца бяха тежко ранени, трябва да стане "черна точка"
12:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.