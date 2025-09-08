Българи чакат с часове на летището в Ханя, остров Крит, след инцидент със самолет на "Райънеър“(Ryanair). Те се оплакват, че нямат информация кога ще отлетят за България.Лентата, която товари багажа, е ударила самолета. Пилотът е казал, че не могат да излетят за София, разказаха за bTV пътници.Самолетът е трябвало да излети в 15:55 ч. и да пристигне в 17:30 ч., сочи информацията във Flightradar."На таблото има надпис, че самолетът ще излети в 21:30 ч., но това не е потвърдено от компанията. Няма екипаж или представител на "Райънеър“, разказа българка.По думите ѝ на пътниците са издадени ваучери за храна и вода.Според информацията във Flightradar се предполага самолетът да излети в 21:15