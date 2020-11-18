Áúëãàðè ìàñîâî êóïóâàò ëåêàðñòâà îò Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ, áèëè ïî-åâòèíè

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 10:54 / 18.11.2020Êîìåíòàðè (15)192
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Îñíîâíè ëåêàðñòâà çà äîìàøíî ëå÷åíèå íà COVID-19 ïðèñòèãàò ó íàñ ïî êóðèåð îò Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ. Ïðè÷èíèòå çà ìåæäóíàðîäíîòî ïàçàðóâàíå íà ëåêàðñòâà ñà äâå – ó íàñ ÷åñòî ëèïñâàò îñíîâíè ìåäèêàìåíòè, à îñâåí òîâà öåíèòå èì â ñúñåäíèòå äúðæàâè ñà äîñòà ïî-íèñêè, äîðè êàòî ïðèáàâèì è ñòîéíîñòòà íà êóðèåðà.

Îùå ïðåäè äâå ñåäìèöè ñòàíà ÿñíî, ÷å íÿêîè îò íàé-÷åñòî èçïîëçâàíèòå ãðóïè ëåêàðñòâà çà ëå÷åíèå íà êîðîíàâèðóñ â äîìàøíè óñëîâèÿ èç÷åçâàò áúðçî îò àïòå÷íàòà ìðåæà. Ïðîáëåìúò äîøúë îò ñòðàõà íà õîðàòà, ÷å òàáëåòêèòå ùå èç÷åçíàò îò ôàðìàöåâòè÷íèòå ñêëàäîâå è çàòîâà ñå ïðåçàïàñÿâàëè, îáîáùè òîãàâà çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ.

Âúïðåêè ÷å íà çàñåäàíèå â÷åðà â ÌÑ, íà êîåòî ìèíèñòðèòå äîêëàäâàõà íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, ÷å å íàïðàâåíî íóæíîòî, çà äà áúäàò îñèãóðåíè íàé-íåîáõîäèìèòå ìåäèêàìåíòè, â òîâà ÷èñëî è ÷ðåç äîïúëíèòåëåí âíîñ  ñå îêàçà, ÷åãðóïè âúâ Ôåéñáóê âå÷å ñà îðãàíèçèðàëè òðàíñãðàíè÷íà òúðãîâèÿ, êîèòî äà äîñòàâÿò íàé-íóæíîòî. Îò ñïîäåëåíèòå â ìðåæàòà êîíòàêòè íà àïòåêè â Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ ñòàâà ÿñíî, ÷å ôàðìàöåâòèòå â þæíèòå íè ñúñåäêè ïîëçâàò âàéáúð çà ïîðú÷êè è ñà ñâèêíàëè äà îáùóâàò ñ êëèåíòè îò Áúëãàðèÿ, ïðåäàâà "Ìîíèòîð".

Îñêúïÿâàíå íà ïðîäóêòèòå íÿìà, êóïóâà÷úò ïîåìà äîïúëíèòåëíî åäèíñòâåíî öåíàòà íà êóðèåðñêàòà óñëóãà. Çà äà å ïî-åâòèíî ïúê, ñàìèòå àïòåêàðè ïðåäëàãàò ìåäèêàìåíòèòå äà ñå ïðàùàò ñ îáùà ïîðú÷êà çà ñúîòâåòåí ãðàä. Öåíèòå íà àíòèêîëàãîëàíòèòå è àíòèáèîòèöèòå çàä ãðàíèöà ñúùî ñà ïî-ðàçëè÷íè îò Áúëãàðèÿ – íàé-÷åñòî ñà â ïúòè ïî-íèñêè. Òàêà íàïðèìåð åäèí îò íàé-÷åñòî ðàçïðîñòðàíåíèòå àíòèáèîòèöè çà ëå÷åíèå íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ ñòðóâà íàä 18 ëâ., äîêàòî â ñúñåäíà Ñúðáèÿ öåíàòà ìó å îêîëî 6 ëâ.



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18.11.2020 Åïèäåìèîëîã: Åêñïåðòè â êàâè÷êè èçëèçàò ïî ìåäèèòå è ñúçäàâàò ôàëøèâè íîâèíè, òîâà âëèÿå íà õîðàòà
18.11.2020 Ïðåìèåðúò íàðåäè êúäå äà ñå ó÷è ïðèñúñòâåíî! Ìèíèñòúðúò: Ùå èìà ðåøåíèå çà çàäúëæèòåëíè ìàñêè â ÷àñ!
18.11.2020 Îðáàí êàçà çàùî å íàëîæèë âåòî âúðõó áþäæåòà íà ÅÑ ñðåùó COVID êðèçàòà
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