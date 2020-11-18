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|Áúëãàðè ìàñîâî êóïóâàò ëåêàðñòâà îò Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ, áèëè ïî-åâòèíè
Îùå ïðåäè äâå ñåäìèöè ñòàíà ÿñíî, ÷å íÿêîè îò íàé-÷åñòî èçïîëçâàíèòå ãðóïè ëåêàðñòâà çà ëå÷åíèå íà êîðîíàâèðóñ â äîìàøíè óñëîâèÿ èç÷åçâàò áúðçî îò àïòå÷íàòà ìðåæà. Ïðîáëåìúò äîøúë îò ñòðàõà íà õîðàòà, ÷å òàáëåòêèòå ùå èç÷åçíàò îò ôàðìàöåâòè÷íèòå ñêëàäîâå è çàòîâà ñå ïðåçàïàñÿâàëè, îáîáùè òîãàâà çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ.
Âúïðåêè ÷å íà çàñåäàíèå â÷åðà â ÌÑ, íà êîåòî ìèíèñòðèòå äîêëàäâàõà íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, ÷å å íàïðàâåíî íóæíîòî, çà äà áúäàò îñèãóðåíè íàé-íåîáõîäèìèòå ìåäèêàìåíòè, â òîâà ÷èñëî è ÷ðåç äîïúëíèòåëåí âíîñ ñå îêàçà, ÷åãðóïè âúâ Ôåéñáóê âå÷å ñà îðãàíèçèðàëè òðàíñãðàíè÷íà òúðãîâèÿ, êîèòî äà äîñòàâÿò íàé-íóæíîòî. Îò ñïîäåëåíèòå â ìðåæàòà êîíòàêòè íà àïòåêè â Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ ñòàâà ÿñíî, ÷å ôàðìàöåâòèòå â þæíèòå íè ñúñåäêè ïîëçâàò âàéáúð çà ïîðú÷êè è ñà ñâèêíàëè äà îáùóâàò ñ êëèåíòè îò Áúëãàðèÿ, ïðåäàâà "Ìîíèòîð".
Îñêúïÿâàíå íà ïðîäóêòèòå íÿìà, êóïóâà÷úò ïîåìà äîïúëíèòåëíî åäèíñòâåíî öåíàòà íà êóðèåðñêàòà óñëóãà. Çà äà å ïî-åâòèíî ïúê, ñàìèòå àïòåêàðè ïðåäëàãàò ìåäèêàìåíòèòå äà ñå ïðàùàò ñ îáùà ïîðú÷êà çà ñúîòâåòåí ãðàä. Öåíèòå íà àíòèêîëàãîëàíòèòå è àíòèáèîòèöèòå çàä ãðàíèöà ñúùî ñà ïî-ðàçëè÷íè îò Áúëãàðèÿ – íàé-÷åñòî ñà â ïúòè ïî-íèñêè. Òàêà íàïðèìåð åäèí îò íàé-÷åñòî ðàçïðîñòðàíåíèòå àíòèáèîòèöè çà ëå÷åíèå íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ ñòðóâà íàä 18 ëâ., äîêàòî â ñúñåäíà Ñúðáèÿ öåíàòà ìó å îêîëî 6 ëâ.
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09:07 / 16.11.2020
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