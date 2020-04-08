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Àâòîð: Ñòîé÷î Ãåíîâ 13:34 / 08.04.2020Êîìåíòàðè (17)95
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"Ïîñòîÿííî èìàìå ñëó÷àè íà áúëãàðñêè ãðàæäàíè, êîèòî èñêàò äà ñå ïðèáèðàò â ñòðàíàòà. Ùå ñå îðãàíèçèðà ïîëåò îò ÎÀÅ, ïðèáðàõìå îò Èíäèÿ, ñåãà ðàáîòèì ïî âòîðè òàêúâ ïîëåò, îò Êèïúð ñúùî ñå ðàáîòè çà ïîëåò.

Ïðèçîâàâàì îùå âåäíúæ íàøèòå ãðàæäàíè äà íå ïúòóâàò è äà ïðàâÿò òîâà ñàìî â êðàåí ñëó÷àé. Áúëãàðñêèòå âëàñòè íå ìîãàò äà âäèãíàò êàðàíòèíà â ÷óæäà äúðæàâà. Òðÿáâà äà ñïàçâàò ïðåïîðúêèòå íà çäðàâíèòå âëàñòè â ñúîòâåòíèòå äúðæàâè". Òîâà êàçà äíåñ ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà íà ïðåñêîíôåðåíöèÿ, êîÿòî ñå ïðîâåäå â ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.




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13:50 / 06.04.2020
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10:59 / 07.04.2020
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