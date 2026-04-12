На светлия християнски празник Великден, когато се отбелязва Възкресението Христово, множество българи имат допълнителен повод за празнуване – своя имен ден. Имената, които честват на този ден, са тясно свързани със символиката на празника и носят значения като "велик“, "величествен“ и "възкресение“.

Кои празнуват имен ден на Великден?

По традиция имен ден на Великден отбелязват хората, чиито имена произлизат от корена "велик“ или са свързани със смисъла на Възкресението. Тези имена символизират величие, духовна сила и значимост.

Сред най-разпространените имена, които празнуват на този ден, са: Велико, Величка, Велко, Велка, Величко, Велика, Велик, Велин, Велина, Велислав, Велислава, Велизар, Велизра, Вельо, Велчо, Вили и Вилислав(а).

