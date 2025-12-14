Българи са на върха на световните ранглисти в самбото при мъжете и жените
© FB: Tanya Radulova
При жените Радулова, която на шампионата на планетата в Бишкек стана втора, е лидер в категория до 54 кг с 2400 точки като води на Анастасия Лукянина от Русия със 100 пункта. Именно Лукянина победи нашенката на финала на Мондиала в Киргизстан. През април Радулова стана и еврошампионка в Лимасол, Кипър.
При мъжете в категория до 79 кг Иван Хърков е първи в подреждането с актив от 1410 точки. Той е следван от руснаците Денис Калинин (1100 точки), Рамед Гюкев (1000 точки) и Иля Затилкин (1000 точки).
На Мондиала в Бишкек Хърков спечели четвърти пореден медал от световно първенство за мъже. Този път Хърков взе бронза, но той му бе достатъчен, за да приключи сезона като номер 1 в своята дивизия!
През април Хърков взе бронз и от ЕВРО 2025.
Още по темата
/
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
27.11
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
31.10
Още от категорията
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:17 / 14.12.2025
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и ком...
19:56 / 14.12.2025
Слави Трифонов: Само факти! Иначе всеки приказва каквото си иска ...
21:32 / 14.12.2025
Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по...
19:02 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:03 / 14.12.2025
Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш ...
19:37 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.