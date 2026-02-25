Сериозни размирици в Мексико след залавянето и убийството на един от най-известните наркобосове – Ел Менчо, лидер на голям наркокартел. Смъртта му предизвика вълна от безредици, палежи, блокади и напрежение, което международни анализатори оприличиха на ситуация, близка до гражданска война.В ефира на NOVA българинът Павел Костов, който живее от 16 години в Гуадалахара – градът, смятан за център на мрежата, свързвана с картела – описа как са започнали събитията. "В неделя сутринта около 9 часа имаше палежи на автобуси, тирове, коли и джипове. Реално сваляха хора от автомобилите, заграждаха пътища и ги подпалваха. Това са хората на мафията“, разказа той. По думите му целта не са били цивилните, а по-скоро създаване на хаос и затрудняване на движението на полицията и специалните части.След ескалацията е бил обявен "червен код“ за сигурност в целия щат. "Губернаторът излезе и каза – стойте си вкъщи, бизнесът да затвори. Реално се въведе едно полувоенно положение“, обясни Костов. По думите му в града са пристигнали военни части, които са започнали да патрулират и да овладяват ситуацията. Той посочи, че е видял запален автобус на градския транспорт, но не е станал пряк свидетел на престрелки, макар да има информация за сблъсъци между членове на организираната престъпност и силите на реда."Има престрелки между цивилни, които са част от организираната престъпност, и полиция, Национална гвардия и военни, които се опитват да възстановят реда“, каза той, като допълни, че информацията за случващото се идва и през различни местни канали. Властите са призовали хората да останат по домовете си, а училищата са преминали към онлайн обучение. Летището в Гуадалахара не е било затваряно, но са въведени ограничения и затруднения заради придвижването на хората."Вчера червеният код все още беше активен, но днес следобед губернаторът го свали и градът постепенно се връща към нормален ритъм“, обясни Костов. Той коментира, че подобни действия от страна на картела вероятно целят демонстрация на сила и защита срещу последващи арести или разследвания. По неговите думи хаосът е основен инструмент на организираните групировки в подобни ситуации.На въпрос за въоръжението и мащаба на групировката Костов посочи, че не разполага с точна информация за броя на членовете ѝ, но тя има присъствие в няколко щата и разполага с тежко въоръжение – включително пистолети, автомати и по-тежки оръжия. Той отбеляза, че част от оръжията идват от Съединените щати, където законодателството позволява свободна продажба на огнестрелно оръжие.