ЗАРЕЖДАНЕ...
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
© NOVA
Симона разказва, че понякога ѝ се случва да пресича извън пешеходната пътека. А Светослав Калчев споделя, че не го е правил, защото е много опасно.
Глобата за неправилно пресичане скочи двойно от 7 септември. Сега, ако пешеходец не пази правилата и бъде видян от зоркото око на полицията, ще трябва да се радели със 100 лева. Сред най-честите нарушения – пресичане извън пешеходната пътека. Нашият екип се натъкна на няколко такива пешеходци.
"Сред останалите чести нарушения са пресичане на червен светлинен сигнал, внезапно изкачане на пътното платно, това е много опасно между паркирани автомобили", казва Виден Димитров – инспектор в СДВР, отдел "Пътна полиция"
Важно да се знае, че докато пресичаме е забранено – да говорим по телефона, да чатим или да бъдем със слушалки в уши или други разсейващи устройства.
"Има и забрана да се пресича непосредствено пред и зад автобус, тролейбус, трамвай, който е спрял на спирка", допълва инспектор Димитров.
В столицата с по 100 лева вече са се разделили над 300 пешеходци, хванати в нарушение.
"Разсейването, особено при пресичане, крие рискове и за да стигне законодателят до решение да въведе такава норма, означава, че е анализирана ситуацията на територията и то не само на страната", обясни комисар Мария Ботева, началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.
По време на акция на СДВР нашият екип засне нарушител, който пресече на червено докато се вози на електрическа тротинетка.
"Преценил съм, че мога да премина и затова съм преминал. Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам", обясни той пред NOVA.
Инспектор Димитров смята, че все още голяма част от хората не са запознати с новите санкции и затова често полицията прави предупреждения.
От началото на годината до юли загиналите пешеходци са 34, пътниците са 59, а водачите 146, сочи статистика на МВР за пътнотранспортния травматизъм. Пешеходци са били причина за настъпване на 59 тежки катастрофи с двама загинали и 60 ранени. Най-честата причина – внезапно изкачане на пешеходец на пътното платно. За сравнение нарушенията на водачи са довели до 169 тежки произшествия.
Още от категорията
/
Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
09:08
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
20.09
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
19.09
Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същите продукти при нас са три пъти по-скъпи
19.09
Представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия": Това ще убие хиляди производители на грозде
18.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 25 мин.
Хааха, не знаел.дрисльовци и наркомани да ви е*а и сганта
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.