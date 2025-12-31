Българин: Ще стане живо чудо с еврото!
© ФОКУС
Страх у българите
С различни чувства посреща българинът промяната - от очакване за по-лесно боравене с новите пари - до страх дали стандартът му на живот няма да бъде променен.
По традиция много хора правят последните покупки за трапезата в последния момент. Още от сутринта в един от големите магазини в столицата хората се наредиха на опашки за последни покупки, предава Bulgaria on Air.
Това е и последният ден, в който на касите може да се плаща само с левове.
Правилата за търговците
До 22:00 ч. ще бъде възможно българинът да плаща както в брой, така и с карта. През целия месец януари ще може да се плаща както в лева, така и е евро. Но пък търговците ще трябва да връщат само в евро.
По време на двойното обръщение търговците могат да приемат до 50 броя монети
"Нямаме търпение да дойде еврото. Днес ще плащам изцяло с карта, но сме подготвени и имаме кеш, ако някъде нещо не работи", каза един от пазаруващите.
"Толкова държави ползват еврото, че не нас ще ни липсва левът - защо ще ни липсва? Монетите са с Паисий", коментира друг мъж.
"Ще стане живо чудо с еврото и ще има големи проблеми", смята софиянец.
В четвъртък заради пренастройване на системите и подмяната на етикетите част от големите магазини за хранителни стоки ще останат затворени.
Още по темата
/
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
08:34
При притеснения: Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
30.12
МС реши: Тарифата за таксите на Центъра за оценка на риска по хранителната верига в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото
30.12
Още от категорията
/
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
14:35
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.