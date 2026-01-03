Българин: Вендинг машините работят, но с левове!
И докато кометираме работата в магазините идва моментът с въпроса за вендигмашините. Жител на Шумен споделя впечатленията си в социалната мрежа.
"Вендинг машините, не просто работят, а работят с левчета. Цените ги има и в евро, но това си е така от декември", казва той.
Той прилага снимка, а в коментарите други потребители, споделят същите наблюдения.
