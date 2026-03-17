В рамките на дейностите, провеждани от екипите за борба с наркотиците в Едирне, Турция, при операция, проведена на граничния пункт Капъкуле, са иззети 8 килограма и 60 грама кокаин. Екипите на Отдела за борба с наркотиците към Областната дирекция на полицията в Едирне, в рамките на дейностите си за предотвратяване на международния трафик на наркотични вещества, са насочили вниманието си към автомобил с български номера, влизащ в Турция през граничния пункт Капъкуле, предава Edirnenin Sesi.

При извършеното претърсване в автомобила, управляван от лице с българско гражданство, са открити 8 килограма и 60 грама кокаин, скрити в специално подготвени отделения. Установено е, че наркотиците са били скрити в тайник, създаден в автомобила.

Задържаният в рамките на операцията заподозрян е арестуван по обвинение в "международен трафик на наркотични вещества“ съгласно член 188 от Наказателния кодекс на Турция. След приключване на процедурите в полицията заподозряният е предаден на съда, където е задържан и изпратен в ареста.