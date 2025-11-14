APA.
Според властите 37-годишен българин, наемател на заведението е платил на друг българин, за да го подпали.
Наемателят е обвинен от подпалвача, заяви говорителят на австралийската прокуратура.
В момента и двамата се намират в предварителния арест в Инсбрук.
Бившият ресторантьор отрича обвиненията.
''Той е шокиран и категорично отрича обвиненията'', заяви адвокатът му Маркус Абверцер.
По време на пожарът, който е станал на 1 срещу 2-ри юни, никой не е пострадал.
Българин е обвинен, че е поръчал подпалването на ресторант в Инсбрук
©
Още от категорията
/
Приключи разследването по случая на Габриела и Красимир, обвинени в жестокост към животни и разпространяване порнографски материали
14:17
"За Мая и всички след нея": Съпричастни граждани се събраха на протест пред ВМА срещу насилието над животни
13.11
2 млн. празни капсули, с бранада на американска фармацевтична корпорация, бяха задържани от "Митница София"
13.11
СГП протестира присъда на СГС, касаеща бившите полицаи, ескортирали шофьора, който уби френски турист в София
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.