Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тунберг
Израелските военноморски сили блокираха флотилията, която се насочваше към Ивицата Газа с хуманитарна мисия. На борда на един от корабите се намира известната шведска екоактивистка Грета Тунберг.
Най-малко два кораба — Alma и Cyrus — са прехванати. Екипажът заявява, че на борда им са се качили израелски военни, а самите моряци са били задържани. Флотилията определи действията на Израел като "незаконни".
