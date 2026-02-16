eKathimerini.
43-годишният Антонис Пападатос, който изтърпяваше доживотна присъда за убийството на бизнесмена от Закинтос Дионисис "Димис" Корфиатис през 2021 г., е бил прострелян по време на инцидент в кабинета на главния надзирател на затвора, чието име не се съобщава.
По първоначални данни, Пападатос е влязъл в кабинета, въоръжен с револвер, и е направил опит да простреля началника на затвора. В помещението са се намирали още двама затворници - български гражданин, излежаващ доживотна присъда за убийството на гръцко-австралийския бизнесмен Джон Макрис през 2018 г., както и албанецът Алкет Ризай, осъден за тежки престъпления.
Според тази версия двамата затворници са обезоръжили Пападатос и са го простреляли в опит да защитят надзирателя. Властите към момента не потвърждават официално тази информация. Разследващите проверяват и хипотезата, че фаталната стрелба може да е резултат от конфликт между самите затворници.
От администрацията уточниха, че използваният револвер не е служебно оръжие на главния надзирател. Продължава работата по установяване на начина, по който Пападатос се е сдобил с оръжието.
Инцидентът става на фона на информация, че началникът на затвора е подал оставка, след като ръководството на Министерството на гражданската защита е поискало неговото оттегляне.
Гръцките затворнически власти и полицията продължават разследването по случая.
