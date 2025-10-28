Митнически служители от Митническо управление Баяково, Хърватия са издали акт за нарушение на български гражданин за недеклариране на стоки с търговски характер при влизане в митническата територия на Европейския съюз, предаваКакто съобщават властите, проверката е установила, че превозното средство, с което в пътуват българският гражданин, съдържа 12 189 броя парфюми от различни модни марки. Това са стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост.Очакваната пазарна стойност на иззетите стоки е приблизително 1 366 000,00 евро."Митническата администрация апелира към всички граждани, превозвачи и шофьори да спазват митническите разпоредби и да декларират всички стоки с търговски характер своевременно. Недекларирането на стоки води до значителни финансови санкции, изземване на вещи и разходи за унищожаване, поети от извършителя“, посочват властите в съобщения.