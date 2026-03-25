Петър Димитров Мирчев, български гражданин, обвинен в заговор с източноафрикански сътрудници за оборудване на CJNG с оръжия с военно предназначение. В обвинителния акт се посочва, че Мирчев е посредничил при тези сделки, "въпреки че е знаел, че CJNG причинява катастрофални страдания“, за да защити своите обширни операции за трафик на наркотици.
Петър Димитров Мирчев се яви днес (25 март) пред федерален съд след екстрадицията си от Испания, за да отговаря по обвинения в заговор за разпространение на кокаин и заговор за притежание на огнестрелно оръжие, включително картечници и взривни устройства, с цел извършване на престъпление, свързано с трафик на наркотици. Гражданинът на Кения Елиша Одиамбо Асумо е екстрадиран от Мароко в САЩ на 11 март и се яви пред федерален съд в САЩ на 12 март.
Както се твърди в обвинителния акт, най-малко от септември 2022 г. Мирчев, Асумо, гражданинът на Танзания Субиро Осмонд Мвапинга и гражданинът на Уганда Майкъл Катунги Мпвейре са се сговорили да доставят незаконно оръжия от военен клас на мексикански наркокартели, и по-специално на Картел Халиско Нова Генерация (CJNG), една от най-насилствените и плодови транснационални престъпни организации в Мексико. Оръжията включват картечници, ракетни установки, гранати, оборудване за нощно виждане, снайпери, противопехотни мини и противовъздушни оръжия.
Обвиняемите са смятали, че CJNG възнамерява да използва тези оръжия за подпомагане на незаконния трафик на големи пратки кокаин към Съединените щати.
Българинът, доставял оръжия на картела на Ел Менчо, е екстрадиран от Испания в САЩ, явява се пред съда
©
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.