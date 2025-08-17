ЗАРЕЖДАНЕ...
Българинът си остава верен на домашната туршия
©
Две оранжерии с домати и градина, пълна с чушки, лук, патладжани и ароматни подправки – в двора на Лена Крумова от монтанското село Сумер има от всичко по много.
За първата зима, в която ще плаща в евро, не се притеснява, защото всичко, което се роди в градината отива в бурканите. Сложила е няколко вида печени домати и краставици.
Вкусът и разнообразието са важни, защото семейството ѝ е голямо.
Не прави сметката на зеленчуците, защото идват от градината ѝ, но ако ги купува, според нея, няма да може да си приготви и един буркан за зимата.
"Вчера ходих в Монтана и видях по 4-5 лева домати. Хайде човек за салата да си купи, да, но да правиш зимнина с такава скъпотия е просто невъзможно“, смята Лена.
Затова пълни мазето с буркани и се готви да посрещне първата еврозима в България. С 50 буркана домашна туршия.
В мазето на Лена зимата може да дойде още утре, защото запасите вече са готови.
"Аз искам зимата да идва, защото не се работи през зимата, а сега има много работа“, каза тя.
Нищо не ги плаши - защото имат зимнина, вино, зеле и месо.
"С моя мъж като приключим зимнината и си казваме, че мазето е пълно, един хляб ще си купим и топим, и пак гладни няма да ходим“, казва Лена пред NOVA.
Още от категорията
/
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
09:12
В чат приложения и затворени групи - така обикновено се запознават продавачите и купувачите на дрога
13.08
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
12.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Румънски граничари заловиха българи, превозващи нелегално 10 мигр...
22:36 / 16.08.2025
Киселова: Когато има политическо противопоставяне, страдат правом...
21:47 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.