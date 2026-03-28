Мирчев се яви на 20 март пред федерален съд в Александрия, Вирджиния, САЩ, след като беше екстрадиран от Испания. Българинът се изправя пред обвинения в заговор за разпространение на кокаин и доставка на оръжия, включително картечници, ракетни установки, гранати, прибори за нощно виждане, снайпери, противопехотни мини и противовъздушни системи, за картела CJNG.
Случаят привлече вниманието към трансконтиненталния трафик на оръжие и връзките му с глобалните мрежи за наркотици.
Според обвинителния акт Мирчев и неговите съучастници, сред които е гражданинът на Танзания Субиро Осмонд Мвапинга и гражданинът на Уганда Майкъл Катунги Мпвейре, който все още е на свобода, са работили заедно от 2022 г. насам и са снабдявали мексиканския картел с военен клас оръжия.
Прокурорите твърдят, че оръжията са били предназначени да улеснят доставките на кокаин в САЩ и че заподозрените са използвали фалшиви сертификати за крайни потребители, за да прикрият истинската дестинация на оръжията.
Ако бъде признат за виновен, той може да получи присъда от над 25 години затвор по федералните закони на САЩ.
Българинът, снабдявал картела "Jalisco - New Generation'', се изправи пред съда в САЩ
