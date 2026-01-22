Десетина дни остават до края на разплащането и в евро, и в левове. Над 131 тона монети само за първите две работни седмици е обменила само една от банките у нас. Оказва се, че в топ 3 на най-пазените монети е тази от 2 стотинки, съобщи БНТ.Тонове метални левчета на ден приемат БНБ и търговските банки от хора и юридически лица от началото на януари. Общото тегло на всички български монети от 1 стотинка до 2 лева е близо 10 500 тона.Милиони банкноти и монети на ден от началото на годината приема една от големите търговски банки у нас. Васил Господинов, регионален мениджър за София на търговска банка казва: "От 5 до 16 януари сме инкасирали и обменили над 17 милиона броя банкноти и над 30 милиона броя монети с общо тегло над 131 тона. Интересен факт за зрителите е, че най-много на брой монети са с номинал 20 стотинки, следвани от 10 и от 2 стотинки."Данните на БНБ сочат, че двете стотинки са на второ място по монети в обращение към миналата година - близо 870 милиона броя. Повече е само едната стотинка - от нея има над 924 милиона броя. На трето място е монетата от 10 стотинки. Най-малко са изсечени от 2 лева. Или влизането ни в еврозоната беше посрещнато от общо над 3,3 милиарда броя монети. Затова и обмяната на металните левчета остава най-голямото предизвикателство за момента.Васил Господинов разказва, че: "На 9 януари беше поставен рекорд - наш клиент внесе над 266 000 броя монети на обща стойност над 169 000 лева. В началото за нас това беше предизвикателство, но колегите са подготвени с необходимата техника, изброихме ги, инкасирахме монетите в рамките на около 7 часа. Предизвикателство понякога срещаме в приемането и инкасирането на монети, тъй като процедурата по изброяване е времеизискваща, затова моят съвет и апел към клиентите е нека предварително разделят и сортират своите монети преди да ги донесат в банковия офис и нека не бързаме."Около 2 минути отнема изброяването на 400 броя монети по 20 стотинки на обща стойност 80 лева.Данните сочат още една интересна статистика - увеличава се размерът на сумите, които хората внасят. Около 3500 лева средно са се обменяли от началото на годината, а сега сумата е нараснала на 4200 лева. Средно по сметка се внасят 4300 лева."958 милиона лева са приети в банката от началото на годината. Като това средно на ден прави по 56 милиона лева. 344 милиона лева от тях са внесените левове по сметки. Като 614 милиона лева са обменени в евро.", съобщава Господинов.