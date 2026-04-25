Масовата грешка, която българите допускат при онлайн банкиране, е прекомерното доверие към фишинг съобщения (имейли, SMS-и или съобщения в социалните мрежи), които целят кражба на лични данни и достъп до банкови сметки, показа справка на Plovdiv24.bg.

Измамниците използват спешни послания, като "сметка блокирана" или "липсващи суми", за да принудят клиентите да кликнат върху злонамерени линкове и да въведат потребителски имена и пароли.

Основните рискови фактори включват:

- Кликване върху линкове в съобщения: Банките никога не изискват пароли или PIN кодове чрез линкове в SMS/имейл.

- Игнориране на сигурността: Въвеждане на данни в неофициални сайтове, които имитират реалните мобилни приложения на банките.

- Неосъзнаване на киберизмами: Пропускане на уведомителни съобщения от банката за сигурност.

За да се защитите, винаги проверявайте съобщенията директно през официалното приложение на банката, а не през линкове, получени в съобщения.