Българите разхищават храната, всеки един изхвърля по над 90 килограма годишно
През 2023 г. в ЕС са генерирани 58 200 000 тона хранителни отпадъци. 53 % от тях са генерирани от домакинствата, а от индустрия – 47 %. Най-малък е делът на генерирани хранителни отпадъци в сектора на търговията на дребно и дистрибуцията (8 %).
Последните данни на Евростат за България са за 2022 г. Според тях всеки българин средно губи 93 кг храна годишно, като количеството хранителни отпадъци у нас достига 614 928 тона. Делът на хранителните отпадъци, генерирани от домакинствата у нас през 2022 г., е 43 %, следвани от производството и преработката на храни (24 %), ресторантите и услугите за хранене (16 %), търговия на дребно и дистрибуция (6%).
Данните бяха представени на специално събитие по повод старта на второто издание на мащабната информационна кампания "Не е за изхвърляне“.
Проучване на Европейската комисия, проведено през март 2025 г., показва, че в България най-голям е делът на потребителите, които не се интересуват от разхищението на храна. Според данните от него хората, които често изхвърлят храна, са 47 % от потребителите у нас. "Разхищението на храна не е явление само в хранителната индустрия. С почти същата острота проблемът съществува и сред домакинствата и е пряко свързан с начина, по който всеки от нас възприема храната и осъзнава последиците от изхвърлянето ѝ на боклука“, заяви Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка.
Организацията отчита категорична тенденция на нарастване на количествата спасена от разхищение храна, благодарение на което се осигурява съществена подкрепа за хора, живеещи в затруднение и риск от бедност в цялата страна. През 2024 г. Българска хранителна банка е спасила от разхищение 431 600 кг храна на стойност 2 298 702 лв. Тези продукти са достигнали до 83 335 лица, обхванати в 280 организации, програми и услуги в цялата страна. Само до края на септември тази година спасената храна е 364 973 кг на стойност 2 625 312 лв. Тези продукти са достигнали до 72 015 души, обхванати в 257 организации, програми и услуги. В сравнение със същия период на миналата година увеличението в теглото на спасената храна е над 51 %.
"С Българската хранителна банка имаме общи ценности и това е в основата на устойчивото ни партньорство. Нашата цел е да напомним на всеки човек да се замисли за своята отговорност за намаляване на разхищението на ресурси и да покажем, че с малки действия от много хора е възможно да се постигне огромен ефект“, заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на голяма верига магазини.
