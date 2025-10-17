Всеки европеец губи 130 кг храна годишно, показват последните данни на Евростат, публикувани в Световния ден на прехраната, 16 октомври.През 2023 г. в ЕС са генерирани 58 200 000 тона хранителни отпадъци. 53 % от тях са генерирани от домакинствата, а от индустрия – 47 %. Най-малък е делът на генерирани хранителни отпадъци в сектора на търговията на дребно и дистрибуцията (8 %).Последните данни на Евростат за България са за 2022 г. Според тях всеки българин средно губи 93 кг храна годишно, като количеството хранителни отпадъци у нас достига 614 928 тона. Делът на хранителните отпадъци, генерирани от домакинствата у нас през 2022 г., е 43 %, следвани от производството и преработката на храни (24 %), ресторантите и услугите за хранене (16 %), търговия на дребно и дистрибуция (6%).Данните бяха представени на специално събитие по повод старта на второто издание на мащабната информационна кампания "Не е за изхвърляне“.Проучване на Европейската комисия, проведено през март 2025 г., показва, че в България най-голям е делът на потребителите, които не се интересуват от разхищението на храна. Според данните от него хората, които често изхвърлят храна, са 47 % от потребителите у нас. "Разхищението на храна не е явление само в хранителната индустрия. С почти същата острота проблемът съществува и сред домакинствата и е пряко свързан с начина, по който всеки от нас възприема храната и осъзнава последиците от изхвърлянето ѝ на боклука“, заяви Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка.Организацията отчита категорична тенденция на нарастване на количествата спасена от разхищение храна, благодарение на което се осигурява съществена подкрепа за хора, живеещи в затруднение и риск от бедност в цялата страна. През 2024 г. Българска хранителна банка е спасила от разхищение 431 600 кг храна на стойност 2 298 702 лв. Тези продукти са достигнали до 83 335 лица, обхванати в 280 организации, програми и услуги в цялата страна. Само до края на септември тази година спасената храна е 364 973 кг на стойност 2 625 312 лв. Тези продукти са достигнали до 72 015 души, обхванати в 257 организации, програми и услуги. В сравнение със същия период на миналата година увеличението в теглото на спасената храна е над 51 %."С Българската хранителна банка имаме общи ценности и това е в основата на устойчивото ни партньорство. Нашата цел е да напомним на всеки човек да се замисли за своята отговорност за намаляване на разхищението на ресурси и да покажем, че с малки действия от много хора е възможно да се постигне огромен ефект“, заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на голяма верига магазини.