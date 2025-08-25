Почти 6000 тона фалшиво сирене сме изяли за половин година, показват данните на Министерството на земеделието и храните. Най-големи количества мандрите са произвели през март – 1095 тона и юни – 1049 тона. Все пак производството на имитиращи продукти намалява, като за половината на миналата година са продадени 6391 тона имитиращо сирене.Най-често тези продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат ол инклузив. Заради поскъпването на палмовите мазнини, несъвестни преработватели ги замениха с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества. Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета.Общо през миналата година потребителите са изяли почти 13 хил. тона сирене, което съдържа растителни мазнини.Освен на фалшиво сирене се свива и производството на истинско краве сирене с 320 тона спрямо януари-юни 2024 г., като в страната са произведени малко над 36 000 тона. По-слабо е намалението в производството на сирена от овче, биволско и козе мляко – от 8815 тона за първото полугодие на миналата година на 4789 тона през тази, предаде pariteni.bg.В същото време се увеличава добитото прясно мляко в страната, което за тази година е близо 370 млн. литра.Повече са и произведените пакетирани пресни млека 46 070 тона при 30 000 тона за шестте месеца на миналата година.