Българите са най-недоволни от финансовото си състояние от всички европейци
Най-високите нива на финансова удовлетвореност са установени в Холандия и Финландия, и двете със 7,6, следвани от Швеция със 7,4 и Австрия със 7,3.
В другия край на скалата има 6 държави от ЕС, където нивото на удовлетвореност е под 6, което означава, че хората са по-скоро недоволни, отколкото доволни от финансовото си състояние. Най-ниската оценка е регистрирана в България с 4,6, следвана от Гърция (5,3), Хърватия (5,7), Словакия (5,8), Унгария и Латвия (и двете с 5,9).
