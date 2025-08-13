PROTV News.
Магистрала "Хемус", 50 години в строителство
Ситуацията е причинена от невъзможността на българските власти да завършат работата по магистрала "Хемус“, най-важната транспортна ос в северната част на страната, отбелязва изданието.
Строежът му започва през 1974 г. и е трябвало да свърже София с Варна, но в момента това е просто път с прекъснати участъци.
"Ако това правителство има възможност да изкара целия 4-годишен мандат, планираме да пуснем изцяло в експлоатация магистрала "Хемус“ през 2029 г.“, заяви наскоро министър Иван Иванов. Това означава, че дори и в най-добрия случай магистралата ще бъде готова през 2029-2030 г. – повече от 55 години след началото на строителството ѝ.
Иронията нараства с влизането на България в Шенгенското пространство през януари 2025 г. Премахването на граничния контрол по сухопътните граници направи румънските пътища достъпни без никакви формалности. Така България е първата страна в Европейския съюз, чиито граждани пътуват по-бързо между собствените си градове, преминавайки през съседна държава.
