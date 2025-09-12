ЗАРЕЖДАНЕ...
Българите си купуват все повече електромобили
Пазарен лидер в електрическия сегмент продължава да е Hyundai, който има впечатляващите 380% ръст на годишна база благодарение на обновяването на гамата и лансирането на достъпни модели като Inster. Второто място е за Tesla, която обаче има 8% спад спрямо миналата година. Челната шесторка се допълва от Renault, BMW, Kia и Volkswagen. Общо шест марки (Ford, Porsche, Iyundai, Skoda, Toyota и Kia) могат да се похвалят с трицифрен ръст в продажбите спрямо 2024, макар и при някои от тях това да е постигнато от много ниска изходна база.
Големите губещи в електрическия сегмент са Opel (-21% спад, който обаче може да бъде наваксан след лансирането на електрическата Frontera), Mercedes (-39%) и Dacia (-47%, но миналогодишният резултат бе подсилен от една голяма корпоративна поръчка).
