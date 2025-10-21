ЗАРЕЖДАНЕ...
Българите на 65 и повече навършени години са 1 544 245 и непрекъснато се увеличават
© Фокус
В края на 2024 година лицата на 65 и повече навършени години са 1 544 245, или 24% от населението на страната. В сравнение с 2023 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с 2011 г. - с 5.1 процентни пункта.
Изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) има за цел да създаде възможности за пълноценното им участие в социално-икономическото развитие на обществото. Мерките са групирани в четири направления - заетост, социално участие, самостоятелност и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.
За изпълнението им са предвидени програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране, осигуряване на професионално обучение за тях, подобряване на условията на труд, насърчаване на ученето през целия живот и др. Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и др.
Още по темата
/
Министър Вълчев: По време на COVID пандемия започнахме изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, днес виждаме резултатите
16.10
Премиерът Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
16.10
Депутат от ГЕРБ: Другите партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание, за разлика от Борисов
15.10
Вълчев: От следващите десетилетия ще зависи дали ще имаме достатъчно учени, на които да разчитаме за нашето развитие
14.10
Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори
14.10
Още от категорията
/
Близо 91 млн. лева са отпуснати за неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията
16:14
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
16:12
Михаил Кръстев: Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула
15:27
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
12:28
Имотният пазар: От стабилност за сделките в София и Бургас до ускорена активност в Пловдив и Варна
11:57
Здравен икономист: Има много медикаменти за различните групи заболявания. Всички терапии са реимбурсирани от НЗОК
11:51
Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно
11:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.