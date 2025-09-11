ЗАРЕЖДАНЕ...
България е на дъното на класацията на ЕС по продължителност на живота
В 15 държави членки продължителността на живота е по-висока от средната за ЕС, като Италия и Швеция (и двете по 84,1 години) са водещи, следвани от Испания (84 години). В другия край на скалата, най-ниската продължителност на живота в ЕС е регистрирана в България (75,9 години) и Румъния (76,6 години).
Въпреки това, според Agerpres, в сравнение със ситуацията преди пандемията през 2019 г., в 24 от 26-те страни от ЕС, за които има предварителни данни, продължителността на живота е била по-висока през 2024 г. Най-голямо увеличение е регистрирано в Литва (1,1 години) и Чехия, Латвия и Румъния (с по една година всяка). Нидерландия беше единствената държава членка, където продължителността на живота е намаляла през 2024 г. в сравнение с 2019 г. с 0,2 години, докато в Испания тя остана стабилна и се увеличи съвсем леко с 0,1 години във Франция.
