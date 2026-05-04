Във вторник президентската институция започва консултации с шестте парламентарно представени сили за съставяне на редовно правителство.

Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък. Тогава на "Дондуков" 2 трябва да се яви лидерът на най-голямата политическа формация - "Прогресивна България", Румен Радев. Заявката на партията е да представи директно готов състав на Министерския съвет, съобщава ФОКУС.

Очакванията са Румен Радев да застане начело на правителството, с което страната да има редовна власт до края на седмицата.