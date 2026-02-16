България е на второ място в ЕС по брой жертви по пътищата за 2024 г.
През 2024 г. по пътищата на Европа са загинали 19 940 души, което представлява намаление с 12% от 2019 г. насам, но е значително по-малко от годишното намаление от 4,6%, необходимо за постигане на целите за 2030 г.
Докладът показва, че през 2024 г. Швеция е имала най-добри резултати в областта на пътната безопасност – 20 смъртни случая на един милион жител при средна стойност за ЕС от 45 на милион. Румъния е с най-висок процент смъртни случаи — 78 на един милион жители.
През 2024 г. България е на второ място по брой жертви по пътищата — 74. В страната се регистрира относително висок дял на смъртни случаи по пътищата в селските райони. България е на път да постигне целта за 2030 г.
От 2019 г. се отчита намаление от 24% и е постигнат напредък в изпълнението на мерките в националната стратегия 2021—2024 г., съобщават от Европейската комисия. В повечето разгледани области обаче се отчита забавяне, като основен пропуск са ограниченията във финансирането. Това е посочено като основна причина за забавяне или отлагане на действия като провеждането на кампании, разработването на планове за мобилност и пътна безопасност в градовете, реализирането на целеви инвестиции в общинските програми, насочени към уязвимите участници в движението и селските пътища, както и провеждането на одити и инспекции. Освен това честите смени на правителствата са довели до забавяне на промените в законодателството, като са отчетени и пропуски, свързани с техническите ресурси и събирането на данни.
Според доклада пътнотранспортните произшествия са довели до разходи за икономиката на ЕС от близо 2% от БВП.
