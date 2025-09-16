През 2023 г. автомобилът е бил основното средство за превоз на пътници в целия ЕС, следван на разстояние от самолети; автобуси, туристически автобуси или тролейбуси; влакове; и морски плавателни съдове.са представлявали 70,6% от общия брой пътникокилометри в ЕС, което е намаление с 1,8 процентни пункта (п.п.) в сравнение с 2022 г. Транспортът съсе съставлявал 14,7% от общия брой пътникокилометри, което е увеличение с 1,6 п.п. в сравнение с 2022 г., туристическите автобуси илиса следвани със 7,2% (намаление с 0,2 п.п.),са представлявали 7,1% (увеличение с 0,3 п.п.), а морските плавателни съдове - 0,4% (стабилно в сравнение с 2022 г.). Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".е регистриран в Литва (85,7% от общия брой пътникокилометри), Нидерландия (77,1%) и Финландия (76,4%).Хърватия регистрирав общия обем на транспортните услуги (43,5%), следвана оти Кипър (27,4%).Малта е регистрирала, междуградски автобуси или тролейбуси (15,8% от общия брой пътникокилометри), следвана отблизо от Ирландия (15,4%) и Естония (12,0%).е играл важна роля в Нидерландия (10,9% от общия брой пътникокилометри), Австрия (10,5%) и Франция (9,1%).Хърватия е регистрирала(2,4%), следвана отблизо от Естония (2,3%) и Финландия (2,1%).