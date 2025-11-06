ще подпишат споразумение за изграждането на железопътен тунел между двете страни. Подписването ще се състои днес на жп гара "Гюешево“. Това съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията.
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат споразумението за жп тунела.
Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България. Тунелът е важна част от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII.
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за жп тунел
