Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова.
Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.
Решението е взето единодушно от 12 конституционни съдии, като то влиза в сила още от днес.
"Конституционният съд реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г. и е взето единодушно. В заседанието участваха 12 конституционни съдии", гласи съобщението на КС.
Правомощията на Румен Радев ще бъдат прехвърлени на Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава.
България има нов президент!
videv
преди 15 мин.
Каскетите отново влизат през задния вход.
aahasfer
преди 23 мин.
Идват избори,мислете мъдро!Ако можете!
Лошо куче11
преди 37 мин.
Пази Боже, сляпо да прогледа!!
